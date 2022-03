Ministros da Defesa da NATO analisam situação na Ucrânia

A par do ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, o encontro contará também com a participação de representantes da Geórgia, Finlândia, Suécia e União Europeia (UE).Portugal estará representado pelo ministro João Gomes Cravinho.Este encontro ao nível de ministros da Defesa terá lugar sensivelmente uma semana antes de uma cimeira extraordinária de líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte, anunciada pelo secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, para 24 de março, também em Bruxelas, e na qual participará presencialmente o Presidente norte-americano, Joe Biden.