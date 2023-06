Ministros da Defesa da NATO discutem problemas de armamento

Também o Grupo de Contacto para a Defesa da Ucrânia e a Comissão NATO-Ucrânia irão reunir-se, com a presença do ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksii Reznikov, e do alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança e vice-presidente da Comissão Europeia, Josep Borrell.Está prevista a assinatura da adesão de quatro países aliados à iniciativa multinacional de armazenamento de munições da NATO.Os Estados Unidos estarão representados pelo secretário da Defesa, Lloyd Austin, que fará uma intervenção de abertura e participará numa conferência de imprensa com Jens Stoltenberg.Na reunião de Bruxelas estará também o ministro da Defesa da Suécia, Pal Jonson, numa altura em que este país escandinavo procura confirmar a sua adesão à NATO, pendente do veto da Turquia.