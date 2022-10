Ministros da Defesa da NATO reforçam apoio à Ucrânia

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, anunciou que a Aliança Atlântica irá mobilizar mais munições e equipamentos para “ajudar a Ucrânia a ganhar a guerra”, discutindo também a proteção de infraestruturas críticas dos Aliados, como é o caso dos gasodutos europeus.Em concreto, nesta reunião ministerial, os ministros da tutela vão “tomar decisões para aumentar os 'stocks' de munições e equipamentos”, mobilizando tal apoio para a Ucrânia, numa altura em que, elencou Jens Stoltenberg.O debate sobre a proteção de infraestruturas surge numa altura em que a Rússia é acusada de sabotar os gasodutos da Nord Stream, que fornecem gás natural russo à Europa, razão pela qual a NATO já aumentou a presença nos mares Báltico e do Norte para vigilância.Portugal estará representado nesta reunião da NATO pela ministra da Defesa, Helena Carreiras.O encontro começa, hoje à tarde, com uma reunião do Grupo de Contacto para a Defesa da Ucrânia, na qual participa o ministro ucraniano da Defesa, Oleksii Reznikov, para informar os Aliados sobre os desenvolvimentos no terreno e as necessidades da Ucrânia para o inverno.Este Grupo de Contacto e Defesa é uma iniciativa dos Estados Unidos e visa discutir com os Aliados o apoio militar à Ucrânia na guerra contra a Rússia.





O primeiro encontro deste grupo aconteceu em abril passado na base aérea norte-americana de Ramstein, no sudoeste da Alemanha.