Ministros da Defesa da Rússia e EUA falam sobre redução do risco de escalada

Durante a conversa telefónica, que ocorreu por iniciativa russa, entre o ministro russo Andrei Belussov e o homólogo norte-americano Lloyd Austin, "foi abordada a questão da prevenção das ameaças à segurança e da redução do risco de uma eventual escalada", detalhou o Ministério da Defesa russo em comunicado.

A porta-voz do Pentágono, Sabrina Singh, disse à imprensa, por seu lado, que Austin sublinhou "a importância de manter as linhas de comunicação" com Moscovo, no meio do conflito na Ucrânia e imediatamente depois da cimeira da NATO em Washington.

Na quarta-feira, a Casa Branca tinha anunciado que os Estados Unidos iriam instalar novas mísseis na Alemanha, a partir de 2026, com um alcance mais longo do que os sistemas norte-americanos atualmente instalados na Europa.

Na quinta-feira, o chanceler alemão, Olaf Scholz, defendeu a decisão, afirmando que estava "em linha com a dissuasão" e "garante a paz".

O Kremlin condenou a medida como um sinal de "regresso à Guerra Fria".

O anterior contacto entre os ministros da Rússia e dos EUA ocorreu a 26 de junho.