Ministros da Defesa e do Ambiente do Gana morrem num acidente de helicópetro

"O Presidente e o Governo expressam as suas condolências e solidariedade às famílias dos nossos camaradas e militares que morreram ao serviço da nação", declarou o chefe de gabinete da presidência, Julius Debrah.

Entre as vítimas estão o ministro da Defesa, Edward Omane Boamah, o ministro do Ambiente, Ibrahim Murtala Muhammed, o coordenador adjunto da segurança nacional e antigo ministro da Agricultura, Alhaji Muniru Muhammad, e o vice-presidente do partido Congresso Nacional Democrático (NDC) - do Presidente, John Mahama -, Samuel Sarpong.

A presidência informou que John Mahama suspendeu todas as suas atividades oficiais durante o dia.