Ministros da NATO debatem aumento das despesas militares dos "32"

Portugal está representado pelo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Nuno Sampaio.



Ainda no âmbito da NATO, mas em Bruxelas, vai decorrer também hoje uma reunião do Comité Militar, o órgão máximo militar da Aliança Atlântica. Debater as prioridades estratégicas e desafios da organização, bem como a guerra em curso na Ucrânia desencadeada pela Rússia são alguns dos itens que compõem a ordem de trabalhos da reunião.





O arranque desta reunião ocorre na véspera da Turquia, neste caso a cidade de Istambul, ser a possível anfitriã de negociações diretas entre a Rússia e a Ucrânia e receber os líderes dos dois países, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Caso ocorram, serão as primeiras conversações diretas desde os primeiros meses da invasão russa, iniciada em fevereiro de 2022.