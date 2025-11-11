Ministros da UE reunidos em Lviv em dezembro para impulsionar alargamento

De 10 a 11 de dezembro, os ministros europeus vão reunir-se em Lviv para avançar no processo de adesão da Ucrânia, após a obtenção do estatuto de país candidato em 2022, disseram à Lusa diplomatas dinamarqueses, cujo país ocupa a presidência rotativa do Conselho da UE.

Num relatório divulgado na semana passada, a Comissão Europeia concluiu que a Ucrânia, apesar da guerra causada pela invasão russa, tem continuado "fortemente empenhada no caminho para a adesão à UE, concluindo com sucesso o processo de avaliação e avançado em reformas fundamentais", mas, apesar desta opinião positiva, Kiev tem contado com a oposição húngara nas negociações dos capítulos.

A reunião de dezembro visa, assim, desbloquear essas negociações, congeladas pelo veto do governo húngaro, numa votação que é feita por unanimidade.

A Hungria, que justifica a posição com preocupações políticas e culturais, tem vindo a opor-se à adesão do país à UE.

O governo ultranacionalista húngaro, liderado por Viktor Orbán, alega que Kiev não respeita plenamente os direitos da minoria húngara que vive na região da Transcarpátia, nomeadamente em questões linguísticas e educativas.

Além disso, Budapeste tem mantido uma postura crítica face às sanções europeias contra a Rússia e à política externa da UE relativamente ao conflito na Ucrânia, procurando preservar interesses energéticos e diplomáticos próprios.

Esta posição tem criado tensões dentro do bloco comunitário, atrasando o consenso necessário para avançar com o processo de adesão ucraniano.

A Ucrânia foi invadida pela Rússia em fevereiro de 2022.