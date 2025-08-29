Ministros da União Europeia discutem em Copenhaga ataques a Kiev e Gaza

Os trabalhos serão presididos pela chefe da diplomacia dos 27, Kaja Kallas, que convocou o enviado do Kremlin para a UE, exigindo explicações sobre o ataque russo em Kiev.





"Considerando que [Vladimir] Putin está a gozar com todos os esforços de paz, a pressão é a única solução", disse Kaja Kallas, ex-primeira-ministra da Estónia e representante da diplomacia da UE, à entrada para uma reunião ministerial informal, em Copenhaga, capital da Dinamarca. ~





A alta-representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança insistiu que "a Rússia não quer a paz e que o demonstrou com os bombardeamentos" dos últimos dias.





Portugal estará representado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.

Os drones e mísseis que a Rússia disparou contra Kiev fizeram mais de 20 mortos e mais de 60 feridos, segundo o balanço mais recente das autoridades ucranianas.





Também em Copenhaga, termina esta sexta-feira uma reunião dos ministros da Defesa da UE, também informal, para discutir novas fases do apoio militar à Ucrânia.

Em simultâneo, os ministros discutirão as últimas negociações entre a Ucrânia e a Rússia, mediadas pelo Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e a possibilidade de uma reunião entre os homólogos ucraniano, Volodymyr Zelensky, e russo, Vladimir Putin, ainda sem data prevista, depois de o Kremlin dizer que quer anexar o território que ocupou e exigir que a Ucrânia nunca integre a Aliança Atlântica.





Em simultâneo, a estratégia de Israel de ocupar a Cidade de Gaza, no território palestiniano da Faixa de Gaza, também vai fazer parte dos trabalhos.





Numa altura em que aumenta a pressão política internacional sobre o Governo de Benjamin Netanyahu, a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu, o Conselho Europeu, presidido por António Costa, e o Conselho da UE estão a ser criticados por mais de 200 diplomatas e funcionários europeus, que acusam Bruxelas de cumplicidade com Telavive devido ao silêncio e falta de medidas concretas perante a ofensiva militar israelita, em curso há quase 23 meses.



c/Lusa

mas o ataque da madrugada passada na capital ucraniana deverá dominar parte da reunião.O presidente ucraniano já disse, no habitual discurso noturno, que o ataque demonstra que a Rússia não está interessada na paz.Zelensky esteve reunido com alguns líderes europeus num encontro virtual a quem disse que é importante definir com clareza as garantias de segurança de que a Ucrânia precisa.por mais de 700 milhões de euros, que incluem mísseis de longo alcance e equipamento defensivo.mesmo depois do presidente Donald Trump se ter reunido com o homólogo russo Vladimir Putin no Alasca, no início do mês, para pressionar por uma solução negociada para o conflito de três anos.