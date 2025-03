Mas o ministro português não está presente. O país é representado pelo secretário de estado adjunto e do Orçamento. A ausência de Miranda Sarmento parece explicar-se com o conselho de ministros de hoje para preparar a votação de amanhã da moção de confiança ao Governo.

Na reunião de hoje em Bruxelas, estão em causa 800 mil milhões de euros para defesa na União Europeia.



Este plano inclui empréstimos de 150 mil milhões e o alívio das regras do défice.



No ano passado, Portugal investiu 1,55% do PIB em defesa.