Ministros sírios discutem cooperação militar com Putin em Moscovo

A informação sobre o encontro foi adiantada pela agência de notícias estatal síria SANA.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Asaad al-Shaibani, e o ministro da Defesa, Murhaf Abu Qasra, discutiram "questões políticas, militares e económicas de interesse comum com Vladimir Putin, com um foco particular na cooperação estratégica na área das indústrias militares", indicou a SANA.

O objetivo é "reforçar as capacidades de Defesa do Exército sírio", incluindo a "modernização do seu equipamento militar", de forma a "apoiar a segurança e a estabilidade na Síria e na região", segundo a mesma fonte.

As discussões abrangeram também projetos económicos, incluindo a reconstrução do país devastado pela guerra civil, acrescentou.

O presidente interino da Síria, Ahmad al-Sharaa, afirmou em outubro que desejava redefinir as relações entre Damasco e Moscovo durante o seu primeiro encontro com Vladimir Putin desde a queda de Bashar al-Assad, um antigo aliado importante do Kremlin que vive exilado na Rússia com a sua família desde que fugiu da Síria em dezembro de 2024.

A Rússia declarou estar disposta a participar na reconstrução da Síria, devastada por quase 14 anos de guerra iniciada em 2011 com a repressão de manifestações pró-democracia, bem como a atuar no setor petrolífero sírio.

O futuro das bases militares russas em Tartus e Hmeimim, situadas na costa do Mediterrâneo, que constituem os únicos postos militares oficiais da Rússia fora da ex-URSS, é também uma incógnita.

Moscovo fez um uso extensivo destas instalações durante a sua intervenção na guerra civil síria em 2015, em apoio de Bashar al-Assad, realizando intensos bombardeamentos aéreos em áreas controladas pelos rebeldes.