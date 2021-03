MIS-C. Uma síndrome que atinge crianças após a infeção por SARS-CoV-2

Em Portugal, o Hospital de Santa Maria já teve internados nos cuidados intensivos pediátricos uma dezena de crianças e jovens com Síndrome Inflamatória Multissistémica, a maioria dos quais tinha passado de forma assintomática pela infeção pelo novo coronavírus.

“Eram crianças de 8 a 14 anos que chegavam com fortes dores abdominais e febre há vários dias” recorda Alberto García-Salido, pediatra na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) do Hospital Niño Jesus, em Madrid, ao jornal espanhol El País As crianças apresentavam também olhos vermelhos, fraqueza, febre constante, náuseas, vómitos e tensão arterial baixa. Em poucos dias a situação podia complicar-se, obrigando a internamento na UCI. A maioria apresentava complicações cardíacas.No início, os pediatras pensaram que se tratasse da doença de Kawasaki, uma doença infantil sem causa conhecida que provoca inflamações nos vasos sanguíneos. Posteriormente, entendeu-se que se tratava de uma nova condição relacionada com o SARS-CoV-2.Desde então, muitos médicos iniciaram investigações sobre a estranha síndrome, mas as causas e fatores que determinam que uma criança passe uma infeção por SARS-CoV-2 quase sem sintomas e possa ficar doente um mês depois a ponto de colocar a sua vida em perigo ainda não estão claros.” alertou Alfredo Tarrago, pediatra do Hospital Infanta Sofia e coordenador do registo pediátrico da síndrome MIS-C em Espanha.A sua equipa analisou dados de 52 hospitais espanhóis e concluiu que, desde o início da pandemia, foram registados 90 casos de MIS-C, o que representa 0,02 por cento de todas as infeções registadas em pessoas até aos 18 anos.O MIS-C é a complicação pediátrica mais grave relacionada com o novo coronavírus que foi registada nesta pandemia e a principal causa de admissão de crianças nas UCI., afirmou Cinta Moraleda. Pediatra do Hospital 12 de Outubro, na capital espanhola.“Estamos a tentar descobrir porque é que isso acontece, qual é o mecanismo imunológico. Neste momento pensamos que a infeção por SARS-CoV-2 funciona como gatilho de uma arma que desencadeia a resposta imunitária em doentes que têm uma predisposição”, acrescentou.Os casos em Espanha são tão raros que é difícil tirar conclusões estatisticamente válidas. Sabe-se que a síndrome afeta mais os rapazes que as raparigas (62 por cento dos casos são do sexo masculino). Todas as complicações detetadas parecem responder à mesma causa: uma reação descontrolada do sistema imunológico causada pelo novo coronavírus.É algo muito semelhante ao que acontece aos doentes mais idosos, a chamada tempestade de citocinas, que causa a Covid-19 mais grave e que pode levar à morte.A resposta do corpo à infeção tem “dois braços”. Um é inapto, a primeira linha de resposta, e ou outro é adaptativo, pois inclui moléculas especializadas, como anticorpos e linfócitos, capazes de neutralizar o SARS-CoV-2 e eliminar as células infetadas.Nas crianças, a resposta é inata é muito mais ativa do que em adultos.No MIS-C, essa resposta imune inata é defeituosa. Na vez de interromper o vírus com eficácia, o organismo produz uma infeção generalizada que pode atacar os pulmões, o fígado, os olhos, o cérebro e, acima de tudo, o coração. Existem dados que sustentam a possibilidade de o vírus permanecer em um órgão e ressurgir passadas algumas semanas.“Um mês após a infeção, apenas 15 por cento das crianças apresentem um teste PCR positivo”, explicou Tagarro. “Por outro lado, entre as crianças em risco de MIS-C essa percentagem sobre para 45”.A síndrome é tratada com corticosteroides para suprimir a resposta imune agravada e com imunoglobulina intravenosa que contém anticorpos.Segundo o pediatra do Hospital Niño Jesus, “agora sabemos o que estamos a enfrentar, assim que estabelecemos uma relação com o SARS-Cov-2, começamos a aplicar o tratamento e a resposta é muito rápida, com melhoras visíveis em apenas 12 horas”.“Na grande maioria dos casos a síndrome tem cura e não deixa sequelas”, sublinhou.A equipa de Tagarro desenvolveu um sistema online para calcular o risco de sofrer de MIS-C, baseado em marcadores comuns, como a alta concentração de proteínas inflamatórias no sangue, falta de glóbulos brancos e anemia.