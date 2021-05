Miss Universo de 2021 é mexicana

A Miss Brasil, Julia Gama, e a Miss Peru, Janick Maceta, foram coroadas primeira e segunda finalistas no decorrer de uma cerimónia que durou três horas.

A cerimónia, que decorreu em Hollywood, nos Estados Unidos, contou com a participação do cantor porto-riquenho Luis Fonsi, intérprete do sucesso internacional "Despacito", que cantou "Vacío" num palco onde estavam as cinco finalistas.





Na entrevista com a jurada Brook Lee, vencedora do Miss Universo 1997, a miss México foi questionada sobre o que teria feito para lidar com à pandemia do coronavírus se estivesse no comando do governo de seu país e explicou que teria decretado lockdown antes mesmo da doença se espalhar pelo mundo.







"Eu acredito que não existe uma forma perfeita de lidar com uma situação tão difícil quanto a covid-19, mas eu acredito que eu teria iniciado o lockdown antes mesmo da situação se espalhar tanto. Nós perdemos tantas vidas e devemos cuidar das pessoas. Eu teria cuidado delas desde o início", frisou.





Andrea Meza é a terceira mexicana a levar o título, após as vitórias de Lupita Jones (1991) e Jimena Navarrete (2010).