Missão ambiental. Marca Patagonia vai doar todos os lucros à luta pelo planeta

Na página da empresa na internet afirma “ A Terra é agora o nosso único acionista ”. “”.Yvon Chouinard, de 83 anos, trabalhou com a mulher, dois filhos e advogados da empresa para criar uma estrutura que permitirá à Patagonia operar como empresa sem fins lucrativos, cujos lucros vão beneficiar os esforços ambientais.

A Patagonia foi criada em 1973 e a receita estimada este ano é de 1,5 mil milhões de dólares. Já o património líquido de Chouinard é estimado em 1,2 mil milhões de dólares.

Segundo Yvon Chouinard, os lucros que vão ser doados à luta pelo clima ascenderão a 100 milhões de dólares por ano.“Já passaram quase 50 anos desde que começámos a nossa experiência em negócios responsáveis e estamos apenas no início. Se quisermos ter alguma esperança de um planeta em prosperidade daqui a 50 anos, teremos de lutar todos nesse sentido com as armas que tivermos à nossa disposição”, declara o fundador da empresa, acrescentando que “esta é uma forma de fazermos a nossa parte”.“Apesar da sua imensidão, os recursos da Terra não são infinitos e está claro que ultrapassamos os seus limites. Mas também é resistente. Podemos salvar o nosso planeta se nos comprometermos com isso”, rematou Yvon Chouinard.Nas campanhas de, a empresa pede aos clientes para comparem só o que necessitam.