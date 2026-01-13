Missão chinesa Chang`e-6 oferece novas pistas sobre a origem da dicotomia lunar

A investigação, liderada por cientistas do Instituto de Geologia e Geofísica da Academia Chinesa de Ciências, baseia-se na análise isotópica de alta precisão de basaltos recolhidos pela Chang`e-6 na bacia Aitken do Polo Sul, a maior e mais antiga cratera de impacto do satélite, e foi divulgada na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Os investigadores detetaram que as amostras provenientes da face oculta apresentam proporções significativamente mais elevadas do isótopo pesado do potássio em comparação com as rochas lunares recolhidas nas missões Apolo na face visível.

Depois de excluírem outros fatores, como a irradiação por raios cósmicos ou processos magmáticos posteriores, a equipa concluiu que um grande impacto primordial, ocorrido há mais de 4.200 milhões de anos, provocou a perda de elementos moderadamente voláteis no manto lunar.

Segundo o estudo, as condições extremas de temperatura e pressão geradas durante esse evento favoreceram a evaporação dos isótopos mais leves, alterando de forma duradoura a química interna do satélite.

Essa perda de voláteis terá dificultado a geração de magma na face oculta, o que ajuda a explicar a sua menor atividade vulcânica e o seu relevo mais acidentado, em contraste com as vastas planícies basálticas do hemisfério visível a partir da Terra.

Os cientistas sublinham que esta descoberta fornece novas pistas para compreender como os grandes impactos influenciaram não apenas a superfície, mas também a evolução interna da Lua nas suas fases iniciais.

A missão Chang`e-6, lançada em maio de 2024, foi a primeira a recolher amostras da face oculta do nosso satélite natural.

A China prepara novas missões lunares não tripuladas, como a Chang`e-7, prevista para 2026 e com destino ao polo sul da Lua, e a Chang`e-8, programada para 2029 com a participação de 11 países, que estabelecerá as bases para futuras missões tripuladas.

O país asiático tem investido fortemente no seu programa espacial, com feitos como a primeira alunagem na face oculta da Lua, realizada pela Chang`e-4, e o envio da missão Tianwen-1 a Marte, que fez da China a terceira nação a alcançar o planeta vermelho, depois dos Estados Unidos e da extinta União Soviética.