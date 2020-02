"Missão cumprida". Marcelo faz balanço positivo da sua visita de Estado à Índia

Foto: Estela Silva - Lusa

Um sucesso em todos os domínios é o balanço que Marcelo Rebelo de Sousa faz da visita de Estado de cinco dias à Índia. O Presidente da Republica destaca os projetos empresariais que nos próximos cinco anos vão estar no terreno, e do ponto de vista político, a visita do Presidente indiano a Portugal em 2021.