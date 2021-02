Missão da OMS à China. Origem do SARS-CoV-2 fica por determinar

”, afirmou Peter Ben Embarek, especialista em segurança alimentar e doenças animais da Organização Mundial da Saúde (OMS), durante um balanço da investigação.O Instituto de Virologia de Wuhan, um dos principais laboratórios de pesquisa de vírus na China, construiu um arquivo de informações genéticas sobre coronavírus em morcegos, após o surto de Síndrome Respiratória Aguda Grave, que surgiu no país em 2003.Isso levou a várias alegações de que a Covid-19 poderia ter saído daquelas instalações, uma teoria promovida pelo anterior Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Os outros cenários

A equipa da OMS, que incluiu especialistas de dez países, juntamente com cientistas chineses, visitou hospitais, institutos de pesquisa e o mercado de frutos do mar de Wuhan onde foram diagnosticados os primeiros casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19, e levantou quatro cenários.Além da possibilidade de se ter tratado de um coronavírus que escapou de um laboratório, a equipa analisou outras três hipóteses.Uma a. O vírus pode ter circulado entre humanos algum tempo antes ser descoberto em Wuhan, uma das cidades mais densamente povoada da China.Outro cenário, visto pelos investigadores como mais provável, envolve. Liang Wannian, especialista da Comissão Nacional de Saúde da China, considera que os pangolins são potenciais candidatos, mas outros animais – incluindo visons e até gatos, também podem ser hospedeiros.A outra possibilidade é que a Covid-19 se originou nos outros dois cenários e foi então transmitida por produtos congelados.e levantaram também a possibilidade que possa ter causado o surto de infeção pelo novo coronavírus detetado em dezembro de 2019 em Wuhan.

Quando começou o surto?

Segundo os especialistas,Um cruzamento direto de morcegos ou de uma espécie intermédia sugere que a transmissão em Wuhan pode ter sido facilitada por redes de comércio de animas selvagens.Marion Koopmans, outro dos especialistas da equipa da OMS, considerou que os animais selvagens, à venda no mercado de frutos do mar no mercado de Huanan, podem ser rastreados em regiões comde morcegos conhecidos por alojar vírus estritamente relacionados ao SARS-CoV-2.Uma dessas regiões é a província de Yunnan no sudoeste da China, mas os investigadores não descartam a hipótese de a primeira transmissão entre humanos ter ocorrido através da fronteira com o Laos ou o Vietname.

A transmissão aos humanos

Apesar de o mercado de Huanan, na cidade de Wuhan, estar ligado aos primeiros casos, a transmissão entre animais e humanos não aconteceu lá.Liang Wannian frisa que não há evidências suficientes para determinar que o vírus entrou em Huanan, mas que era evidente que já circulava noutras zonas da cidade de Wuhan.. Alguma das amostras suspeitas de serem positivas foram detetadas antes de os primeiros casos relatados. Isso indica que é possível que não se tenha relatado a sua circulação noutras regiões”, acrescentou Liang.Ben Embarek acrescenta que o novo coronavírus pode ter sido introduzido no mercado de frutos do mar através de um “produto”, incluindo animais selvagens congelados que são muito suscetíveis ao vírus.

O papel da China

Pequim expressou preocupação com a possibilidade de qualquer investigação à origem do SARS-CoV-2 ser “politizada” e revelou que só colaboraria se ficasse claro de que não seria culpada pela pandemia de Covid-19.A China congratulou-se com o facto de que a equipa da OMS não ter descartado a teoria dos produtos congelados.No entanto, as descobertas dificilmente vão satisfazer os que acreditam que a China é culpada e encobriu as evidências.

Outras pesquisas

O especialista em segurança alimentar e doenças animais da Organização Mundial da Saúde sublinha que a. E que as amostras do banco de sangue seriam um bom local para começar novas investigações.As comunidades de morcegos perto de Wuhan foram descartadas como fonte, mas é necessário pesquisar nas cavernas de outras regiões para tentar encontrar uma correspondência mais próxima ao SARS-CoV-2.

Para Ben Embarek, os animais à venda no mercado de Huanan também necessitam de ser mais descortinados, e o papel desempenhado pela cadeia de produtos congelados alvo de mais pesquisas.