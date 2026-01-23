Missão do Parlamento Europeu à Sérvia com "clara perceção" de que sociedade tem interesse na UE

"Saio daqui com uma clara perceção de que a sociedade da Sérvia, por muito polarizada e ainda estigmatizada pelo seu passado recente que esteja, tem uma expectativa relativamente à União Europeia (UE) e claro que a UE está interessada e não estará completa sem que a Sérvia adira a este projeto", afirmou Marta Temido.

A eurodeputada do PS falava à agência Lusa no final de uma visita de 24 horas à Sérvia, enquanto líder de uma missão do Parlamento Europeu (PE) composta por nove eurodeputados que, segundo disse, tinha como objetivo avaliar "o estado da situação política na Sérvia relativamente aos casos de repressão e polarização que o país vem mostrando ao longo dos últimos 14 meses".

Marta Temido recordou que, em novembro de 2024, após o colapso do teto de uma estação de comboio na cidade de Novi Sad, que provocou 16 mortes, têm-se realizado "manifestações subsequentes em todo o país".

"E como essas manifestações têm sido muitas vezes reprimidas utilizando violência, o PE, considerando sobretudo o caminho de integração da Sérvia na União Europeia (UE) e o desejo que temos que a Sérvia se junte à UE, determinou esta missão", explicou.

Marta Temido salientou que, ao longo do dia, a missão do PE focou-se sobretudo em avaliar o Estado de Direito no país, "o respeito pela independência do poder judicial", a liberdade de imprensa e também o recurso ao "uso desproporcionado da força na repressão de manifestações pacíficas".

Para aferir da situação, os nove eurodeputados reuniram-se com os ministros dos Negócios Estrangeiros, Marko Duric, e da Integração Europeia, Nemanja Starovic, com o vice-presidente da Assembleia Nacional da Sérvia, com representantes de partidos políticos, mas também com "académicos, estudantes, agentes da sociedade civil e vários órgãos de comunicação social".

No final, questionada se lhe parece que o Governo sérvio parece ter vontade de implementar as reformas necessárias para aderir à UE, Marta Temido recorreu às palavras da comissária europeia para o Alargamento, Marta Kos, que indicou que a UE espera "maior consistência na implementação das reformas" e que isso se veja em ações e não só em palavras.

"Da nossa parte, a expectativa é a mesma. Sabemos que o processo já tem vários anos, que isso tem causado um certo desencantamento na sociedade sérvia. (...) Vamos esperar que esses passos sejam dados", referiu.

Missão envolta em polémica, depois de o Presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, ter recusado encontrar-se com os eurodeputados, alegando que estavam a visitar o país sem terem sido convidados, Marta Temido reconheceu que "houve alguns incidentes relacionados com os antecedentes da visita", mas garantiu que "tudo ficou esclarecido" ao longo do dia.

"A receção que tivemos foi muito positiva, calorosa e, da nossa parte, ficou o compromisso de transmitir com muita atenção, muito cuidado e empenho as recomendações que nos transmitiram e regressar para apoiar as reformas caso o país queira continuar nessa linha", disse.

Agora, a missão irá desenvolver um relatório, que vai ser apresentado na Comissão de Assuntos Externos do PE, com um conjunto de recomendações e de "apelos concretos às restantes instituições europeias que permitam ajudar a Sérvia a progredir positivamente em relação ao processo de integração" à UE, disse Marta Temido.