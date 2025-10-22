Mísseis de fabrico britânico atingem infraestrutura russa



Foram registados cortes de energia em Kiev e Dnipropetrovsk sendo que vários relatos indicam que a Rússia terá atacado centrais térmicas.

O “peso” deste ataque com mísseis britânicos

Esta foi a primeira vez que a Ucrânia utilizou os mísseis Storm Shadow de longo alcance contra alvos dentro da Rússia.



Antes, só há registo da utilização de armamento do Ocidente dentro da Rússia com a utilização dos mísseis Atacms fornecidos por Washington.



A autorização foi dada pelo então presidente norte-americano Joe Biden e provocou uma reação violenta de Moscovo.



Quanto ao ataque com os Storm Shadows ocorreu no mesmo dia em que o primeiro-ministro britânico e outros líderes europeus prometeram “aumentar a pressão sobre a economia russa e a sua indústria de defesa”, até que Vladimir Putin “esteja pronto para fazer a paz”.





