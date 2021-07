Mísseis israelitas abatidos na Síria

", escreveu a agência oficial síria SANA, citando fonte militar.", acrescentou a mesma fonte, precisando que o ataque causou apenas danos materiais.O Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), sediado no Reino Unido, disse queO exército sírio reconquistou Qusayr, uma cidade estratégica perto da fronteira libanesa, em junho de 2013, após um ataque dos combatentes do Hezbollah a grupos rebeldes.A batalha foi considerada a primeira grande vitória militar na Síria para o Hezbollah, que lutou ao lado de forças leais ao presidente sírio, Bashar al-Assad.Na segunda-feira, ataques israelitas mataram cinco combatentes pró-iranianos aliados ao regime de Damasco e destruíram uma base utilizada por grupos pró-iranianos e um depósito de armas próximo, na província de Alepo, no norte do país, disse o OSDH.Desde o início da guerra civil síria, em 2011, Israel tem realizado regularmente ataques na Síria, visando principalmente as forças iranianas e do Hezbollah, bem como as tropas do Governo sírio.Israel raramente confirma ataques na Síria, mas os militares do Estado hebraico afirmaram ter atingido cerca de 50 alvos no país, sem fornecerem pormenores.

No mês passado, ataques aéreos israelitas no centro da Síria mataram pelo menos 11 soldados e pessoal militar.