Míssil ucraniano atingiu navio com mísseis de cruzeiro russo na Crimeia

A informação foi confirmada pelo comandante da Força Aérea, tenente-general Mikola Oleschuk, na sua conta no Telegram, depois de as Forças Armadas ucranianas terem relatado no sábado que tinham atacado infraestruturas marítimas e portuárias em Kerch, conforme relatado pela agência de notícias Ukrinform.

Por seu lado, o Ministério da Defesa russo reconheceu "danos" num navio e acrescentou que os sistemas antiaéreos russos abateram 13 dos 15 mísseis de cruzeiro lançados pela Ucrânia contra o estaleiro Butoma.

"Alguns restos dos mísseis caídos caíram no território de uma das docas secas. Não houve vítimas", disse o governador da Crimeia, Sergei Aksenov, no Telegram, conforme noticiado pela agência de notícias russa Interfax.

Em abril de 2022, Moscovo confirmou que o navio de guerra "Moskva", um dos principais ativos da frota russa, afundou enquanto era rebocada após sofrer um incêndio na sequência de um ataque do Exército ucraniano.

A Ucrânia e a Rússia estão em guerra há mais de um ano, desde que as tropas russas invadiram, em 24 de fevereiro de 2022, território ucraniano. A região ucraniana da Crimeia foi ocupada e anexada pela Rússia em 2014.