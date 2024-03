Mistério no Japão com aumento histórico de infeções bacterianas perigosas

Em causa está a bactériado grupo A) que é mais comum em crianças e pode manifestar-se, inicialmente, apenas com dor de garganta. No entanto,





Streptococcus do grupo A provoca uma doença que se chama síndrome de choque tóxico, que faz com que os órgãos internos deixem de funcionar. No Japão, estão confirmadas estirpes altamente infecciosas. A forma potencialmente mortal e rara da infeção pordo grupo A provoca uma doença que se chama, que faz com que os órgãos internos deixem de funcionar.





Estas infeções, que, estão a espalhar-se no Japão a uma velocidade ainda maior do que em 2023, quando fora já registado um número recorde de casos.





Exemplo disto é o facto de em janeiro e fevereiro o número de japoneses doentes com esta infeção ter atingido 40 por cento do total do ano passado.



O Ministério japonês da Saúde não encontra razões para este aumento e está a reforçar o acompanhamento da situação no país. Há casos confirmados em 45 das 47 províncias do Japão e dados preliminares do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas comparam os 941 casos notificados, em todo o país no ano passado, com os 378 registados até 25 de fevereiro.





Perante este cenário, o Ministério japonês da Saúde insiste na importância de reforçar as medidas básicas de prevenção, como a higiene das mãos, para conter a propagação da doença.