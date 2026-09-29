MLSTP vence legislativas, sem maioria absoluta

Segundo o presidente da CEN, Jeudiger do Nascimento, o MLSTP obteve 18.622 votos, equivalentes a 24 mandatos, a ADI obteve 18.061, equivalentes a 23 mandatos.

A coligação Movimento de Cidadãos Independentes-Partidos Socialista/Partido de Unidade Nacional (MCI-PS/PUN), obteve 4.142 votos e 6 mandatos, enquanto o Movimento Basta registou 4.639 votos elegendo dois mandatos.

Os dados da CEN apontam que, dos 146.929 eleitores inscritos, registou-se 49.720 votos válidos e uma abstenção de 62,92%.

Os dados avançados hoje diferem dos que foram anunciados na segunda-feira e a CEN justificou a discrepância com o facto de ter então avançado apenas o total nacional, sem os votos da diáspora.

Na segunda-feira, o presidente da CEN também recusara avançar o número de mandatos conquistados pelos partidos nos respetivos círculos eleitorais, afirmando que esta é uma competência do Tribunal Constitucional (TC), justificado o anúncio de hoje face "ao receio de crispação social".