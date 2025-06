MNE agradece colaboração a homólogo indiano

Na conversa com o homólogo indiano Subrahmanyam Jaishankar a respeito do "trágico" acidente aéreo de Ahmedabad, os chefes de diplomacia dos dois países "apresentaram condolências" e Paulo Rangel agradeceu o apoio de Nova Deli, segundo nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros na rede social X.

"Os povos indiano, britânico e português estão de luto. Sentidos pêsames às famílias", adianta a nota.

O voo AI171 da Air India, que partiu de Ahmedabad para Londres Gatwick com mais de 200 passageiros a bordo, sofreu um acidente após a descolagem.

Entre os passageiros que seguiam no avião, 169 são cidadãos indianos, 53 britânicos, um canadiano e sete portugueses, de acordo com informações da companhia aérea.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros esclareceu hoje, em comunicado, que nenhum dos sete cidadãos portugueses que morreram no acidente aéreo de hoje na Índia "possui família a viver em Portugal".

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Ministério "lamenta o trágico acidente e reitera sentidas condolências às famílias afetadas, em particular às dos sete nacionais portugueses que faleceram na sequência da queda do avião".

"Até ao momento foi possível apurar que nenhum dos nacionais portugueses possui família a viver em Portugal", salienta-se na nota, em que se acrescenta que, dos sete cidadãos com passaporte português, "cinco estão registados no consulado de Londres e dois em Manchester".

"Neste momento, os familiares estão a caminho das morgues para identificar os corpos", adianta-se na nota, na qual se refere que não chegou ainda qualquer pedido de ajuda às autoridades portuguesas.

Os consulados de Portugal contactaram os familiares residentes no Reino Unido e disponibilizaram-se para qualquer apoio necessário e a Embaixada de Portugal na Índia "já manifestou disponibilidade para toda a assistência que venha a ser requerida".

"A Embaixada de Portugal na Índia continua a acompanhar tudo em total coordenação com as autoridades indianas, a Air Índia e a Embaixada britânica na Índia", conclui-se na nota.