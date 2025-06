MNE apela à contenção e a regresso às negociações após ataque do Irão a base dos EUA

"O MNE exprime profunda preocupação com os ataques do Irão às bases militares dos EUA no Qatar e no Iraque", adiantou ainda o ministério tutelado por Paulo Rangel através da conta oficial no X.

A comunicação acrescentou ainda que "têm de ser evitados novos fatores de desestabilização na região".

Entretanto, um oficial militar dos Estados Unidos afirmou que não foram visadas quaisquer bases americanas no Iraque, mas que um míssil iraniano com uma avaria apontado a Israel desencadeou um alerta no Iraque ao princípio do dia.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agradeceu ao Irão por ter avisado antecipadamente do ataque "muito fraco", que segundo o Presidente não causou quaisquer baixas norte-americanas.

"O Irão respondeu oficialmente à nossa destruição das suas instalações nucleares com uma resposta muito fraca, o que esperávamos e que combatemos com muita eficácia", afirmou Trump na rede social Truth.

A base de Al-Udeid, no Qatar, localizada nos arredores de Doha, alberga cerca de 10.000 soldados e outro tipo de pessoal que foram evacuados antes do ataque.

A guerra entre Israel e o Irão foi desencadeada em meados de junho por bombardeamentos israelitas contra território iraniano, levando à retaliação de Teerão.

O conflito, que já fez centenas de mortos e feridos de ambos os lados, assumiu uma nova dimensão com os bombardeamentos pelos Estados Unidos de várias instalações nucleares iranianas, incluindo o complexo de Fordo.

Fordo, que tem com capacidade de enriquecimento de urânio a 60%, segundo os especialistas, fica localizado a cerca 100 quilómetros a sul de Teerão, cuja área metropolitana tem uma população de 14 milhões de pessoas.