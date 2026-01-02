MNE confirma lapso. Portuguesa apontada como ferida do incêndio na Suíça não é vítima dessa tragédia





A cônsul acabou de falar com a mulher que deu entrada no hospital na mesma altura de muitas das vítimas do incêndio e foi por isso erradamente colocada na lista de feridos.



Esta portuguesa teve um incidente em casa, estava ferida mas já teve entretanto alta hospitalar.



Assim sendo, deste incêndio há então uma vítima portuguesa: uma jovem de 22 anos que está desaparecida.





A família revelou à RTP que esta jovem tinha pedido aos pais para passar o ano com três amigas suíças para celebrar também a licenciatura. Estão todas desaparecidas.



O Ministério dos Negócios Estrangeiros acabou de confirmar à RTP que houve um lapso das autoridades suíças e que a portuguesa de 40 anos apontada como ferida deste incêndio não foi afinal vítima desta tragédia.