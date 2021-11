MNE confirma que corpo encontrado na República Checa é de estudante português desaparecido

Fonte do Ministério, revela que as autoridades policiais checas confirmaram à embaixada de Portugal, em Praga, a identidade.



O embaixador de Portugal no país já se encontrou com os familiares do jovem.



Estão em Pilsen elementos da embaixada e da secção consular, para prestarem o apoio necessário às autoridades checas e à família.



Segundo alguns colegas e amigos, o jovem, de 19 anos, estava desaparecido desde a madrugada de sábado, após a ida a uma discoteca e de ter sido visto a entrar no apartamento, por volta das 05h00.



Segundo a imprensa local, que cita testemunhas, o estudante português foi encontrado morto numa claraboia no prédio onde habitava.