MNE diz que queixa dos ativistas russos não chegou aos responsáveis máximos

O ministro dos Negócios Estrangeiros garante que o ministério foi apanhado de surpresa com a divulgação dos dados pessoas de manifestantes pela Câmara Municipal de Lisboa. Sobre a queixa efetuada pelos ativistas russos, em Março, junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva garante que o mail não passou do secretariado e que nenhum dos responsáveis máximos do Ministério viram a mensagem.