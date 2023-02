MNE grego desloca-se à Turquia e apela ao diálogo entre os dois países

As imagens da televisão turca mostram o ministro Nikos Dendias a ser recebido em Adana de forma calorosa pelo seu homólogo turco, Mevlut Cavusoglu.



Os dois governantes estiveram juntos e deslocaram-se de helicóptero às zonas mais devastadas pelo sismo de segunda-feira, que provocou mais de 33 mil mortos na Turquia e Síria.



"Trago ao Governo e ao povo turco as mais sinceras condolências do governo e do povo grego", disse o ministro grego numa conferência de imprensa em Antakya, onde estão várias equipas de resgate gregas a participar em operações de busca e salvamento.



A ajuda grega foi das primeiras a chegar ao terreno, com equipas a participarem nas operações nas primeiras horas após o sismo.



Dendias e Cavusoglu louvaram a cooperação dos dois países após o sismo devastador e apelaram em conjunto à melhoria das relações entre os dois países, rivais históricos e com disputas territoriais em curso.



“Esta é uma demonstração de solidariedade do povo grego para com a Turquia e a população turca. A Grécia foi um dos primeiros países a oferecer ajuda após o terramoto", reconheceu o MNE turco, Mevlut Cavusoglu.



O ministro turco lembrou ainda o sismo de 1999, quando ambos os países foram atingidos por sismos e estiveram juntos nos esforços de recuperação.



"Não devemos esperar por um novo terramoto para desenvolver as nossas relações. (…) Digo isto como cidadão, mas penso o mesmo como ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia. Espero que façamos esforços para chegar a uma solução para as nossas divergências por meio de um diálogo sincero", afirmou.



No mesmo sentido, o MNE grego considerou que os dois países não devem “esperar por desastres naturais” para melhorarem as relações diplomáticas, sendo que ambos os países estão localizados junto a grandes falhas sísmicas.



Tensão no Egeu





As palavras de Nikos Dendias e Mevlut Cavusoglu após o sismo contrastam com o tom agressivo usado pelos responsáveis dos dois países durante o ano de 2022, marcado por uma escalada nas provocações de parte a parte.Ainda em dezembro, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ameaçava diretamente as autoridades gregas, acenando com a possibilidade de lançar um míssil sobre Atenas . “Agora começámos a fazer os nossos próprios mísseis. Claro que esta produção assusta os gregos”, vincava o presidente turco.Em resposta, o ministro grego dos Negócios Estrangeiros, Nikos Dendias, comparava as ameaças turcas às de Kim Jong-un.“É inaceitável e universalmente condenável que haja ameaças de ataques com mísseis contra a Grécia, contra um país aliado e membro da NATO. Atitudes como as da Coreia do Norte não podem ter lugar na Aliança Atlântica”, sublinhou o chefe da diplomacia grega.No século XX, a rivalidade adensou-se devido à questão de Chipre, ilha de maioria cipriota grega, invadida pelos turcos em 1974. Na altura, foi proclamada a República turca do Chipre do Norte contra a condenação da comunidade internacional e a contestação dos gregos cipriotas, em maioria naquele território insular. Desde então, esta entidade carece de reconhecimento, com grande parte do mundo a atribuir à República de Chipre a soberania sobre toda a ilha.Cerca de 37 por cento da ilha de Chipre ficou nas mãos da Turquia após a operação Átila, entre julho e agosto de 1974.Para além da questão do Chipre,Nos últimos anos, a Grécia tem reforçado a militarização destas ilhas, incluindo Castelorizo, a cerca de três quilómetros da costa turca.Estas questões têm provocado grande combate diplomático entre os dois países, sobretudo no que diz respeito à delimitação de águas territoriais, do espaço aéreo e das zonas económicas exclusivas.Também a situação dos migrantes, sobretudo na ilha grega de Lesbos, localizada a cerca de 12 quilómetros da custa turca, tem estado no centro das querelas diplomáticas entre ambos os países, sendo vista pelos refugiados que chegam a território turco como uma possível porta de entrada para a União Europeia.