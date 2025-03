MNE guineense condena agressão ao embaixador do país na Suíça

Helder Vaz, embaixador guineense com residência na Bélgica, mas que cobre vários países europeus, deslocou-se no domingo a Genebra, na Suíça, para se reunir com cidadãos guineenses radicados naquela cidade, mas, quando se preparava para entrar na sala, um homem atirou-lhe um balde de farinha de trigo.

Num vídeo a circular nas redes sociais de guineenses, uma mulher aparece a dirigir impropérios ao embaixador, que ainda esboçou uma reação contra o indivíduo que lhe atirou com a farinha.

Não se vê, entretanto, o que se passou entre o embaixador e o homem.

"Infelizmente, mais uma vez, as pessoas parece que perderam a noção da convivência entre pessoas do mesmo país, sobretudo quando estão no estrangeiro. Queremos manifestar a nossa total solidariedade ao nosso embaixador", enfatizou Carlos Pinto Pereira.

O chefe da diplomacia guineense pede a Hélder Vaz que continue com o seu trabalho "em prol do país", e deixa um recado aos cidadãos do país no estrangeiro, para que evitem "fazer política pelas redes sociais".

"Há uma outra forma de urbanidade que se requer", afirmou Pinto Pereira, que pede ao embaixador agredido para que apresente queixas contra os agressores, que, disse, são pessoas identificadas.

"É uma situação que lamentamos e condenamos de forma muito veemente", observou o chefe da diplomacia guineense.

Não é a primeira vez que Hélder Vaz é alvo de agressões públicas por parte de cidadãos guineenses no estrangeiro.

Antigo embaixador da Guiné-Bissau em Portugal, Vaz foi várias vezes agredido em Lisboa, nomeadamente no aeroporto Humberto Delgado e na própria chancelaria da embaixada do país na capital portuguesa.

Os agressores acusam Vaz de ser cúmplice do regime em vigor na Guiné-Bissau, que apelidam de ditadorial.