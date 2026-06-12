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Guerra no Médio Oriente
MNE iraniano afasta conclusão de acordo com EUA e rejeita cedências
O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão afirmou hoje que a República Islâmica não chegou a qualquer "conclusão final" sobre um acordo com os Estados Unidos, contrariando o Presidente norte-americano, e que mantém as suas "linhas vermelhas".
Em declarações divulgadas pela agência oficial de notícias Tasnim, o porta-voz da diplomacia iraniana, Ismail Bagaei afirmou que "a maior parte do texto foi finalizado", mas que a Casa Branca continua a "mudar de posição" em relação às negociações.
A República Islâmica não está disposta a ceder nas suas "linhas vermelhas", adiantou.