Mais atualizações Voltar ao topo
O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araqchi, criticou as operações militares dos EUA no Estreito de Ormuz, defendendo que "não existem soluções militares para uma crise politica".
"Os acontecimentos em Ormuz deixam claro que não existem soluções militares para uma crise política", destacou Araqchi numa mensagem na rede social X.
O chefe da diplomacia iraniana alertou ainda os EUA e os Emirados Árabes Unidos (EAU) para que desconfiem daqueles que os querem "arrastar de volta para o lamaçal".
c/ Lusa
PUB
Donald Trump deixou ainda uma alerta ao Irão de que as tropas serão "arrasadas da face da Terra" se tentarem atacar navios norte-americanos que guiam embarcações pelo Estreito de Ormuz como parte do chamado "Projeto Liberdade". Em entrevista à Fox News , o presidente dos EUA disse que vê dois caminhos para guerra: ou chegar a um acordo de boa fé ou retomar as operações militares.
PUB
PUB
Momento-Chave
MNE iraniano defende que "não há soluções militares" para Estreito de Ormuz
"Os acontecimentos em Ormuz deixam claro que não existem soluções militares para uma crise política", destacou Araqchi numa mensagem na rede social X.
O chefe da diplomacia iraniana alertou ainda os EUA e os Emirados Árabes Unidos (EAU) para que desconfiem daqueles que os querem "arrastar de volta para o lamaçal".
c/ Lusa
Momento-Chave
Novas ameaças
Trump adverte Irão: serão "varridos da face da Terra" se atacarem navios americanos
Momento-Chave
Tensão volta a aumentar
Israel em "alerta máximo" após intercetação de mísseis iranianos pelos EUA
Uma autoridade militar israelita declarou que o exército está em "alerta máximo" após as forças norte-americanas anunciarem a destruição de seis embarcações iranianas e a intercetação de mísseis e drones disparados por Teerão.
"As Forças Armadas de Israel estão a monitorizar de perto a situação e permanecem em alerta máximo", disse a autoridade num comunicado enviado à AFP, acrescentando que os "sistemas de defesa aérea" e as "capacidades ofensivas permanecem em alto nível de prontidão, inalterados desde a entrada em vigor do cessar-fogo" entre o Irão e os Estados Unidos.