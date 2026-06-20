MNE iraniano e vice-presidente dos EUA vão para a Suíça para conversações

O chefe da diplomacia do Irão viajou este sábado para a Suíça, onde devem decorrer "conversações técnicas" com os Estados Unidos, de acordo com o Governo iraniano.

Também o vice-presidente norte-americano disse que "nos próximos dias" vai deslocar-se ao país europeu para negociações técnicas com a parte iraniana.

"Na Suíça, estão planeadas conversações para exigir o cumprimento dos compromissos da outra parte e clarificar como pretende cumprir as suas obrigações", disse à televisão estatal o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Esmail Baghaei, a propósito da deslocação do ministro Abbas Araghchi.

Estas "conversações técnicas" vão decorrer na presença de representantes do Paquistão e do Qatar, os países mediadores, acrescentou.

Os negociadores iranianos deixaram o país no sábado rumo à Suíça, avançaram os meios de comunicação estatais iranianos.

"Um delicado bailado"

Já o vice-presidente dos EUA disse que espera partir "nos próximos dias" para a Suíça.

"É sempre um delicado bailado de coordenação e protocolos diplomáticos", disse JD Vance à estação norte-americana Fox News, antes de o Irão anunciar que ia fechar o Estreito de Ormuz em resposta aos ataques de Israel ao Líbano.

Segundo JD Vance, os enviados dos EUA Steve Witkoff e Jared Kushner, genro do presidente norte-americano, Donald Trump, já estão na Suíça "há algumas horas" para "gerir alguns dos elementos técnicos desta negociação".

O memorando de entendimento alcançado esta semana por Teerão e Washington prevê o lançamento de negociações de 60 dias para alcançar um acordo final, que se centrará no programa nuclear do Irão.

c/ Lusa