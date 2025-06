O Kremlin recebe o chefe da diplomacia iraniana no arranque da semana no quadro de um périplo que já o levou por outros países, como a Turquia. Não há para já um roteiro do que possam ser estas conversações em Moscovo, já que o ataque norte-americano desta noite veio alterar todos os já de si frágeis equilíbrios da geopolítica global.