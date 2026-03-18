Mundo
Guerra no Médio Oriente
MNE iraniano quer novas regras em Ormuz e diz para o mundo se preparar para as consequências da guerra
Abbas Araghchi, ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros responsabiliza os Estados Unidos pela guerra e garante que o regime iraniano está firme e foi desenhado para resistir.
Em entrevista ao canal Al Jazeera, Araghchi quer que as regras no Estreito de Ormuz mudem, após o fim do conflito, e refere que já houve países que contactaram o Irão para obter passagens seguras no canal marítimo.
O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros afasta a ameaça nuclear e diz que o desenvolvimento nesta área é para obter uma fonte de energia. Uma política energética que o novo líder desse seguir, sublinha.
Abbas Araghchi, já na rede social X, escreve que a guerra vai chegar a todos não interessa a riqueza, a fé ou a raça e as consequências desta guerra estão só a começar.