MNE português diz que Rússia está sem coesão e com "fragmentação do poder"

Rodrigo Antunes - Lusa

João Gomes Cravinho acredita que Moscovo está, após a turbulência dos últimos dias graças ao motim protagonizado pelo grupo Wagner, numa situação de "fragmentação do poder" e de ausência de coesão. O ministro português dos Negócios Estrangeiros falou aos jornalistas à margem de uma reunião dos MNE da União Europeia no Luxemburgo.