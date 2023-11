MNE português e eslovena na Jordânia e Egito para abordar paz no Médio Oriente

Neste segundo dia de visita à região, depois de se terem deslocado a Israel e Palestina na sexta-feira, João Gomes Cravinho e Tanja Fajon focam-se hoje no diálogo sobre a situação atual e as perspetivas de paz na região com "dois parceiros regionais de relevo", divulgou o Ministério dos Negócios Estrangeiros português.

Hoje de manhã, os dois ministros reúnem-se em Amã com o vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros jordano, Ayman Safadi.

À tarde, já no Egito, têm uma reunião prevista com o homólogo Sameh Shoukry, assim como um encontro de cortesia com o Presidente da República, Abdel Fattah el-Sisi.

Na sexta-feira, Gomes Cravinho e Tanja Fajon defenderam que o conflito com o grupo islamita Hamas não será resolvido pela via militar, pedindo uma "solução diplomática" que permita "uma paz sustentável" com vista à implementação dos dois Estados.