MNE russo nega manipulação de provas sobre alegado ataque químico em Douma

16 Abr, 2018, 16:25 / atualizado em 16 Abr, 2018, 17:47

"Posso garantir que a Rússia não manipulou o lugar", assegurou Lavrov em declarações à cadeia televisiva britânica BBC na sequência do ataque aliado contra instalações onde, supostamente, o regime de Bashar al-Assad fabricou e armazenou armamento químico.

O chefe da diplomacia russa referiu-se a uma "montagem" em Douma e negou a utilização de armamento químico contra essa localidade, que justificou os ataques aéreos de sábado pelos Estados Unidos, Reino Unido e França.

"Não posso ser indelicado com os chefes de outros Estados, mas foram citados os líderes da França, Reino Unido e EUA e, falando com sinceridade, todas as provas que eles referem são baseadas em informações dos 'media' e das redes sociais", acrescentou na entrevista.

"O que aconteceu foi uma montagem", insistiu o ministro, que emitiu estas declarações no dia em que a Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAC) celebra uma reunião em Haia.

Inspetores da OPAQ ainda não chegaram a DoumaOs inspetores da OPAQ ainda não conseguiram obter o acesso a Douma, de acordo com a delegação britânica desta organização.

O chefe da equipa britânica da OPAQ, Peter Wilson, disse hoje à Rússia e ao Irão, aliados do regime de Damasco, que "devem cooperar" com a investigação e advertiu que o acesso à zona do ataque é "essencial" para o trabalho dos peritos.

Lavrov acrescentou que a Rússia e o ocidente estão a assistir a momentos mais difíceis que durante a Guerra fria, devido à ausência de canais de comunicação entre as duas partes, sugerindo que as relações entre Washington e Moscovo estão "piores" que nesse período.

Rússia garante que 71 dos 103 mísseis foram destruídos

O ministro da Defesa da Rússia disse esta segunda-feira que o exército sírio destruiu 71 dos 103 mísseis lançados pelos EUA, França e Reino Unido.



A informação foi veiculada pela agência de notícias RIA.

Os EUA, a França e o Reino Unido realizaram no sábado uma série de ataques com mísseis contra alvos associados à produção de armamento químico na Síria, em resposta a um alegado ataque com armas químicas na cidade de Douma, Ghouta Oriental, por parte das forças do governo do presidente sírio, Bashar al-Assad.

A primeira-ministra britânica Theresa May decidiu juntar-se aos bombardeamentos de EUA e França sem consultar previamente o parlamento de Westminster. O ataque também foi desencadeado à revelia de qualquer decisão da ONU.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o ataque químico de 07 de abril provocou 70 mortos, com 43 das vítimas a apresentarem quadros relacionados com substâncias tóxicas. Cerca de 500 pessoas também receberam assistência médica com sintomas de exposição a agentes químicos.

