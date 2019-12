Mobilidade vai aprofundar sentimento de comunidade na CPLP, diz chefe da diplomacia brasileira

para que a CPLP deixe de ser uma sigla que não está presente na vida das pessoas,

Ernesto Araújo disse em entrevista à Lusa em Luanda que "a disposição política é muito favorável" à convenção-quadro sobre mobilidade na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa que se prevê assinar em julho de 2020, na cimeira de chefes de Estado e de Governo, que se realiza em Angola.

"É uma área complexa, a nossa perspetiva é que haja um acordo guarda-chuva e que haja entendimentos bilaterais entre os países para eventualmente ir além do que está no acordo. Iremos trabalhar nisso com os parceiros, Angola especialmente", declarou.

"Cada país tem determinadas particularidades e é preciso ver quais as demandas que existem em cada fluxo para avaliar as medidas que facilitam esses fluxos" indicou, apontando por exemplo o caso dos estudantes, e acrescentando que o intercâmbio é decisivo para o projeto de envolvimento e desenvolvimento do Governo brasileiro.

O ministro assinalou que a facilitação migratória e o intercâmbio humano são fundamentais também para as práticas económicas, criando redes e laços que elevam os negócios para outro patamar e geram mais contactos.

Questionado sobre as resistências que o Acordo Ortográfico ainda gera nos dois lados do Atlântico mostrou-se inteiramente favorável à sua ratificação por todos os países, para que depois se possam trabalhar eventuais ajustes.

"Mudar é algo complicado", reconheceu Ernesto Araújo, considerando natural que as pessoas tenham ligação com a maneira como aprenderam a escrever.

"Mas as vantagens ultrapassam eventuais dúvidas que as pessoas tenham", contrapôs, dizendo que a ausência de uma ortografia comum é complicada para língua que se fala em quatro continentes, de formas diversas.

"A diversidade da língua dá-se pelo seu conteúdo e não pela ortografia", sublinhou, afirmando que dentro do Brasil também existem diferenças regionais, que enriquecem a língua, mas "é importante que haja unidade ortográfica".