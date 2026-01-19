Mobilizados dez meios aéreos para operações de socorro nas cheias em Moçambique

"Neste processo de busca, resgate e salvamento, bem como para logística dedicada, contamos com 14 embarcações, seis helicópteros e quatro aeronaves", disse hoje Inocêncio Impissa, porta-voz do Governo, fazendo um ponto de situação sobre as inundações no país.

A Linhas Aéreas de Moçambique (LAM), companhia de bandeira, introduziu dois voos diários entre hoje e terça-feira, para garantir a transitabilidade de pessoas e bens entre Maputo e Gaza, adiantou.

Os voos são "nos sentidos Xai-Xai/Maputo e vice-versa, com capacidade de 77 passageiros", disse o porta-voz do Governo, acrescentando que, nos dias seguintes, a transportadora aérea poderá, em função da demanda de passageiros, incrementar ou reduzir o número de voos programados.

Segundo o Governo, neste momento, está também interrompida a transitabilidade rodoviária no troço Xai-Xai e Chicumbane, ao longo da N1, devido ao transbordo do caudal do rio Limpopo, ao nível da província de Gaza.

"De recordar que estão também interrompidos na província de Gaza os troços Macia e Chokwe, Chilembene -- Maniquenine, Chissano -- Chibuto, Chibuto -- Guija, na estrada n 221, Muzengane 3 de Fevereiro, Xai-xai -- Chilaulene, Chokwe -- Macarretane, Caniçado -- Mapai -- Chicualacuala, Mapai -- Machaila, Chinhacanine -- Nalaze", disse Impissa.

O total de mortos na época das chuvas em Moçambique subiu para 111, com três desaparecidos e 98 pessoas feridas, segundo balanço do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD) consultado hoje pela Lusa.

O Governo moçambicano estimou que 40% da província de Gaza está submersa, devido às fortes cheias dos últimos dias, e que vários distritos de Maputo estão inundados, além da total destruição de pelo menos 152 quilómetros de estradas nacionais.

As autoridades moçambicanas montaram um centro de coordenação nacional, liderado pelo porta-voz do Governo, Inocêncio Impissa, no aeroporto de Xai-Xai, província de Gaza, onde estão mobilizados meios aéreos para operações de salvamento, condicionadas pelo estado do tempo.

Hoje prosseguem ações e tentativas de resgate de centenas de famílias sitiadas pelas cheias, algumas refugiadas em telhados de casas, tejadilhos de carros ou na copa das árvores, sobretudo em Maputo e Gaza, sul de Moçambique, resultado das fortes chuvas que estão a obrigar as barragens, incluindo dos países vizinhos, a aumentar fortemente as descargas, por falta de capacidade.