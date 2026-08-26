Moçambicana Frelimo marca 13.º Congresso para julho de 2027 em Nampula

"A convocação do Congresso não deve ser vista apenas como cumprimento de uma obrigação estatutária. É um momento político de grande importância para a nossa organização e para o nosso país", disse o presidente da Frelimo e do país, Daniel Chapo, no encerramento da IV Sessão Extraordinária do Comité Central do partido, realizada em Chimoio, província de Manica.

No discurso naquele que é o principal órgão da Frelimo entre congressos, Chapo indicou que o congresso do partido que dirige o país desde a independência (1975) terá lugar entre 20 e 25 de julho de 2027 na cidade de Nampula (província de Nampula, norte).

«O Congresso deverá permitir-nos olhar para a nossa história com respeito, para o nosso presente com sentido crítico e para o futuro com coragem e determinação», afirmou.

Segundo Chapo, o objetivo é que o partido saia do conclave "mais forte, mais organizado, mais moderno, mais aberto, mais exigente consigo mesmo e capaz de se adaptar às dinâmicas da atual conjuntura política, económica, social e geopolítica regional, continental e internacional".

O líder da Frelimo assinalou ainda a necessidade de renovação interna do partido, considerando que fazer diferente para alcançar resultados diferentes, no sentido positivo, "não é um `slogan`, é uma necessidade".

"O povo não espera de nós apenas bons documentos, resoluções e moções (...). O povo espera mudanças positivas nas suas vidas", frisou.

Chapo apelou igualmente ao reforço da ligação entre o partido e as bases, defendendo uma organização mais presente junto das comunidades.

"Queremos uma organização forte, desde o nível central até à base", exigiu, sustentando ainda que a Frelimo deve continuar empenhada no diálogo nacional inclusivo, defendendo que "Moçambique pertence a todos os moçambicanos, sem distinção".

Na área da segurança, reafirmou o compromisso de continuar a combater o terrorismo na província de Cabo Delgado (norte), que desde 2017 fez mais de 6.000 mortos: «Continuaremos a encarar o terrorismo de forma frontal e determinada, de forma dura, sem complacência e nem benevolência».

A sessão extraordinária do Comité Central da Frelimo foi convocada para apreciar as recomendações saídas da 11.ª Conferência Nacional de Quadros e deliberar sobre matérias estratégicas relacionadas com a preparação do 13.º Congresso do partido.

O encontro decorreu dois dias após o encerramento da Conferência de Quadros, realizada igualmente em Chimoio, que reuniu cerca de 3.000 delegados e convidados para debater questões ligadas ao desenvolvimento do país e à vida interna da Frelimo.

As recomendações aprovadas nesta conferência servirão de base à preparação das teses e dos restantes documentos políticos do 13.º Congresso, o primeiro a realizar-se sob a liderança de Daniel Chapo desde que assumiu a presidência da Frelimo, em 2025.