Moçambicana LAM avança para aluguer de cinco aviões

Em comunicado, a companhia aérea diz que o aluguer das aeronaves visa responder à crescente procura por serviços de aviação a nível nacional e regional, impulsionado pelos megaprojetos de eletricidade, petróleo e gás, e pela indústria do turismo, fazendo parte do seu plano de investimentos.

O concurso, refere ainda, está aberto a "todas as empresas nacionais e estrangeiras interessadas" no procedimento, a decorrer até 22 de agosto, através de licitação "para aluguer de curta duração de até cinco aeronaves", em regime de `wet lease`, ou seja com as aeronaves totalmente operacionais, incluindo tripulação, manutenção e seguro.

A LAM está envolvida num profundo processo de reestruturação, que se segue a anos de desinvestimentos e problemas operacionais.

O Instituto de Gestão das Participações do Estado (Igepe) moçambicano anunciou em 13 de maio o afastamento da administração da LAM e a nomeação de uma comissão de gestão presidida por Dane Kondic.

A decisão foi tomada em assembleia-geral extraordinária da LAM, no "âmbito do processo de revitalização" da companhia aérea estatal, tendo sido também aprovada a nomeação de um conselho de administração não executivo, composto por representantes das três empresas estatais que este ano passaram a ser acionistas da LAM, Hidroelétrica de Cahora Bassa (HCB), Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM) e Empresa Moçambicana de Seguros (Emose).

A consultora Knighthood Global, igualmente contratada pelos acionistas para assessorar a reestruturação, assumiu em maio que tem três meses para "estabilizar e reposicionar" a LAM, explicando então que foi "nomeada pelo Governo de Moçambique para ajudar a revitalizar" a companhia e "o setor da aviação em geral do país", tendo lançado em junho um concurso para contratar até cinco Boeing 737-700 para a transportadora aérea moçambicana.