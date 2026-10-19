Moçambicano Venâncio Mondlane pede investigação independente ao duplo homicídio de 2024

Numa mensagem divulgada nas redes sociais por ocasião do segundo aniversário do duplo homicídio dos seus apoiantes, ocorrido no centro de Maputo, Mondlane defendeu a responsabilização dos autores materiais e morais do crime e renovou o apelo a um diálogo nacional inclusivo para restaurar a ordem constitucional e a legitimidade democrática.

"Continuamos a exigir uma investigação independente e credível sobre o assassinato de Elvino Dias e Paulo Guambe, e a responsabilização dos autores materiais e morais", afirmou, reiterando que continuará a defender as suas posições por meios pacíficos e legais.

Na mensagem, Mondlane criticou a ausência de uma responsabilização definitiva pelo crime, que considerou um teste à capacidade do país para defender a democracia e os direitos humanos.

Elvino Dias, advogado e assessor jurídico de Mondlane, e Paulo Guambe, mandatário nacional do partido Povo Optimista para o Desenvolvimento de Moçambique (Podemos), foram mortos a tiro em Maputo na noite de 18 para 19 de outubro de 2024, quando a viatura em que seguiam foi intercetada por homens armados.

O crime, que continua por esclarecer, ocorreu num contexto de forte contestação aos resultados das eleições gerais de 2024, desencadeando uma onda de indignação a que se seguiram cerca de cinco meses de protestos no país, marcados por confrontos com a polícia, mais de 400 mortos e episódios de destruição e saque de património público e privado.

Em abril deste ano, o procurador-geral da República, Américo Letela, anunciou a detenção de duas pessoas entre três suspeitos ouvidos no âmbito da investigação, admitindo "grandes desafios" devido à existência de várias linhas de investigação.

Também hoje, algumas dezenas de advogados reuniram-se no local do crime, no centro de Maputo, para homenagear as vítimas e exigir esclarecimentos sobre as circunstâncias das mortes, numa iniciativa promovida pela Ordem dos Advogados de Moçambique.

A bastonária da Ordem, Thera Dai, afirmou que a instituição continuará a pressionar as autoridades para esclarecer o caso e lamentou que os bens de Elvino Dias ainda não tenham sido restituídos à família. Defendeu igualmente que os advogados devem poder exercer a profissão com independência e sem coação.

Por sua vez, a Rede Moçambicana dos Defensores dos Direitos Humanos manifestou preocupação com a ausência de um esclarecimento judicial conclusivo publicamente conhecido, apelando às autoridades para divulgarem informação concreta sobre a evolução das investigações.

A organização recordou que a polícia associou inicialmente o crime a alegadas motivações passionais, enquanto o procurador-geral da República relacionou o caso, em abril deste ano, com um processo envolvendo o falecido Nini Satar. Para a rede, a existência de diferentes linhas de investigação exige esclarecimentos sobre os elementos probatórios que as sustentam.

Na sua mensagem, Mondlane defendeu ainda que a impunidade em crimes desta natureza compromete a confiança dos cidadãos nas instituições e a estabilidade do país.

"Não pode haver estabilidade sem justiça, e não pode haver justiça sem liberdade", afirmou, insistindo na necessidade de um diálogo nacional sem pré-condições e apelando à defesa da democracia, dos direitos humanos e do Estado de Direito em Moçambique.