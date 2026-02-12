Moçambique alerta para entrada de ciclone em Inhambane na sexta-feira

"A tempestade tropical moderada Gezani evoluiu para tempestade tropical severa no canal de Moçambique. Este sistema continua movendo-se em direção à costa da província de Inhambane, com vento médio de 100 quilómetros por hora e rajadas até 150 quilómetros por hora", lê-se num aviso do Inam.

De acordo com o documento, as projeções atuais indicam que o sistema tropical deverá evoluir para ciclone tropical, com vento médio de 140 quilómetros por hora, rajada máxima até 240 quilómetros por hora, até sexta-feira.

Pelo menos 36 pessoas morreram em Madagáscar durante a passagem do ciclone Gezani, que atingiu com força na terça-feira à noite a segunda maior cidade do país, Toamasina, segundo um novo balanço das autoridades malgaxes.

O ciclone baixou de nível, para tempestade tropical, ao chegar a terra, mas segundo as autoridades moçambicanas deverá aumentar de intensidade nas próximas horas.

De acordo com o Inam, o Gezani poderá causar chuvas acima de 200 milímetros, acompanhadas de trovoadas e ventos fortes, em Inhambane, sul do país, principalmente nos distritos de Govuro, Inhassoro, Vilankulo, Massinga, Morrumbene, Homoíne, Panda, Inharrime, Jangamo, Zavala, cidade de Maxixe, além da capital provincial.

Preveem-se ainda chuvas entre 50 e 100 milímetros, acompanhadas de trovoadas e ventos fortes, para as províncias de Sofala (Centro), principalmente nos distritos de Machanga, Búzi, Nhamatanda e cidades de Dondo e Beira, Gaza (sul), nos distritos de Mandlakazi, Chongoene, Chibuto e Chigubo, sendo ainda afetados os distritos de Mabote e Funhalouro, em Inhambane, segundo o Inam.

Face aos riscos associados à passagem do fenómeno, as autoridades moçambicanas recomendam a tomada de medidas de precaução e segurança face aos ventos, chuvas fortes e trovoadas.

Na segunda-feira, a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos (DNGRH) de Moçambique alertou que cerca de um milhão de pessoas poderão ser afetadas pelo Gezani.

Ao apresentar as estimativas dos impactos das chuvas e ventos fortes que poderão chegar com a então tempestade tropical, o diretor Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, Agostinho Vilanculo, avançou que este evento extremo poderá atingir as zonas costeiras das províncias de Gaza, Inhambane e Sofala, afetando certa de 1.600 unidades sanitárias, além de 600 quilómetros de rede elétrica.