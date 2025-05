Moçambique aquém da média africana na prestação de serviços públicos

Em todas as cinco dimensões avaliadas, a prestação de serviços públicos em energia e eletricidade é a mais bem classificada (51,56), seguida pela inclusão socioeconómica (49,09), soberania alimentar (43,45), integração regional (43,01) e industrialização (35,07).

"Satisfação moderada" com a qualidade dos serviços recebidos foi a avaliação feita pelas famílias moçambicanas em resposta a um inquérito incluído na pesquisa relativa a 2024.

Apesar de a produção agrícola "ter triplicado nos últimos 20 anos, principalmente devido à expansão das áreas de cultivo", o crescimento per capita tem sido limitado, nota o BAD.

Os pequenos agricultores são responsáveis por 95% da produção agrícola total, enquanto 400 explorações comerciais em Moçambique produzem os restantes 5%, pelo que o banco diz ser um "imperativo urgente" aumentar o investimento para "transformar a agricultura de sequeiro numa atividade sustentável e comercialmente viável".

Nos serviços públicos de água e saneamento, há um hiato "significativo" no acesso entre as áreas urbanas e rurais, bem como entre as diferentes regiões.

No acesso a trabalho, "o emprego formal está disponível principalmente no Governo e nas pequenas e médias empresas urbanas", estimando-se que 500.000 pessoas entrem anualmente num mercado de trabalho "saturado".

Entre os 53 países avaliados, Moçambique está em 33.º lugar na classificação liderada pelas ilhas Maurícias com 59,96 pontos, seguindo-se o Egipto (58,99) e a África do Sul (58,89).

O BAD apresentou o PSDI como "um recurso inovador que oferece informações valiosas para ajudar a impulsionar mudanças positivas na prestação de serviços públicos essenciais".

"A urgência em abordar a prestação de serviços públicos em África é salientada pelo ritmo lento de melhoria da qualidade de vida dos africanos. No entanto, a qualidade dos serviços raramente é avaliada" e é essa "lacuna" que o novo índice pretende preencher, explicou a instituição.

Elaborado pelo Instituto Africano de Desenvolvimento -- o ponto focal do grupo BAD para apoio ao desenvolvimento de capacidades institucionais nos seus países-membros regionais -- em parceria com partes interessadas, o relatório pretende servir de "ponto de partida para discussões sobre como melhorar a transparência e a prestação de contas na prestação de serviços públicos. Será revisto e reformulado nos relatórios bienais subsequentes", concluiu.