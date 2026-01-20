Moçambique. Aquívia esteve cinco dias com a filha de seis meses na água dentro da escola até chegar o resgate

"De sexta-feira até hoje, estávamos dentro de água", disse à Lusa Aquivia Sebastião, 32 anos, aliviada, pouco depois de sair do helicóptero militar sul-africano que a resgatou, e aos cinco filhos, incluindo a mais nova, Raila Ernie, seis meses, da sitiada e inundada escola do Bairro 6, distrito da Manhiça, próximo ao limite das províncias de Maputo e Gaza.

"Saímos de casa e fomos para a escola. Subimos para cima das carteiras e estavam debaixo de água", relatou, garantindo que, na escola, na Ilha Josina Machel, a ser engolida pelas águas das cheias dos últimos dias, "ainda ficou lá muita gente". Ainda assim, conseguiu meter também a sogra no helicóptero, confessando que viveu momentos de "medo", com a água sempre a subir e a engolir todas as casas, até tomar a escola.

As inundações em Moçambique desencadearam uma crise humanitária em rápida deterioração que já afetou mais de meio milhão de pessoas, alertaram hoje as Nações Unidas. Chuvas intensas e tempestades têm atingido Moçambique e a vizinha África do Sul, provocando pelo menos 150 mortos desde outubro passado, segundo as autoridades. Só em Moçambique, foram contabilizados 112 mortos, três desaparecidos e 99 feridos.

Tal como Aquivia, Raila e os irmãos, a cada 15 minutos chegam deslocados retirados pelo vaivém de helicópteros, crianças nos braços dos socorristas, encharcadas e sobretudo assustadas, enquanto centenas daquele bairro, também já ameaçado pela subida das águas, assistem, algo incrédulos com um cenário nunca ali visto.

Alguns, mais velhos, são retirados dos helicópteros e transportados de maca para receberem os primeiros socorros, antes de seguirem para centros de acolhimento temporários. Todos carregam as poucas coisas que conseguiram trazer enroladas num pano, descalços, pouca roupa, e retirados à pressa do helicóptero -- pelo menos quatro a operar nesta zona -, que tem de aproveitar o que resta da luz do dia para salvar o máximo possível, como se percebe pela azáfama.

Antes, um outro helicóptero parte içando uma carga de mantimentos que vai deixar em locais sitiados e inacessíveis na zona, como a Ilha Josina Machel, inundada, com centenas, dos mais de 6.000 moradores, ainda a aguardar socorro, nos telhados e pequenos espaços de terra.

"Não estamos a conseguir trazer muitas pessoas, os helicópteros carregam muito pouco. Então, a solução que encontramos neste momento é levar alimentos. Para garantir que as pessoas possam, pelo menos, resistir até que se consiga fazer o resgate", disse à Lusa o governador da Província de Maputo, Manuel Tule, naquela base improvisada.

Após fazer um voo de reconhecimento na zona, esta tarde, assumiu preocupação com a muita gente ainda nos telhados das casas naquela área: "É um número um pouco elevado e só aumenta mais a nossa preocupação".

Também o secretário de Estado na província de Maputo, Henriques Bongece, assumiu à Lusa a preocupação com a situação em toda aquela área, levando à mobilização de meios aéreos de resgate, mas também todo o tipo de embarcações disponíveis.

"Neste momento estamos muito preocupados com a Ilha Josina Machel, mas também a comida já está a ir para essa zona", disse o governante.

As autoridades moçambicanas admitem que a gravidade destas cheias, que resultam de vários dias de forte chuva, que obrigaram à descarga de barragens, em Moçambique e nos países vizinhos, já será semelhante às de 2000.

Só na província de Gaza, sul do país, estima-se que 40% do território esteja afetado pelas cheias.