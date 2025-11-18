MOçambique. Autoridades confirmam três mortos nos últimos dias em ataques em Nampula

"Os ataques concentraram-se inicialmente no posto administrativo de Mazula, nos dias 14 e 15 [de novembro], e avançaram, ontem, dia 17, para a sede do distrito de Memba, incluindo as localidades de Chipene e Baixo Pinta", afirmou hoje, em conferência de imprensa, o secretário de Estado na província de Nampula, Plácido Pereira.

Acrescentou que, durante estas ações, os atacantes incendiaram 101 casas de populares, viaturas, uma moageira e "raptaram alguns cidadãos".

"Presentemente contabilizam-se três mortos, mas ainda não são dados definitivos", disse ainda Plácido Pereira.

De acordo com o secretário de Estado, aproximadamente 200 famílias encontram-se acolhidas no distrito vizinho de Eráti, também em Nampula, que dista 106 quilómetros de Memba, e outras 40 em Nacarôa, a 76 quilómetros de distância, havendo também deslocados em Nacala-a-Velha e Nacala Porto.

A instabilidade levou ainda à suspensão de vários projetos públicos em Memba, incluindo a construção de um centro de saúde e o sistema de abastecimento de água do distrito.

"As aulas também foram interrompidas. As Forças de Defesa e Segurança permanecem no terreno e realizam operações para restaurar a ordem. As operações estão a ser realizadas e espera-se que, num espaço curto de tempo, possamos voltar à normalidade", declarou o secretário de Estado, garantindo que o Governo, em coordenação com parceiros de cooperação, tem mobilizado assistência humanitária através do Instituto de Gestão de Calamidades (INGC), para assistir os deslocados de Memba.

A ONU estimou hoje que cerca de 128 mil pessoas tenham fugido, numa semana, das povoações de Lúrio e Mazula, no distrito de Memba, na província de Nampula, após ataques de grupos extremistas.

De acordo com um relatório de atualização do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA, na sigla em inglês), os ataques coordenados de grupos armados não Estatais desde o dia 10 de novembro intensificaram-se nos distritos de Memba e Eráti, na província de Nampula.

Segundo a agência da ONU, os primeiros relatos indicam que algumas casas --- e uma escola --- foram incendiadas, propriedades foram saqueadas e civis mortos, feridos ou sequestrados: "estão em curso deslocamentos populacionais, estima-se que 80% da população de Lúrio e Mazula (aproximadamente 128.000 pessoas) tenha fugido para áreas de mata próximas ou para outros distritos".

"O medo de novos ataques e a persistente insegurança continuam a desencadear novos movimentos, à medida que se espalham rumores da presença de grupos armados não estatais pelas áreas afetadas", lê-se no documento.

O OCHA descreve ainda que informações no terreno relatam movimentos populacionais significativos em todo o distrito de Memba, com moradores de bairros vizinhos a concentrarem-se em Lúrio sede, enquanto algumas famílias atravessam o rio Lúrio em direção ao distrito de Mecúfi, na província de Cabo Delgado, que enfrenta a violência armada desde outubro de 2017, particularmente nas aldeias de Munariki e Natuco.

Elementos associados ao grupo extremista Estado Islâmico reivindicaram a autoria de pelo menos dois ataques na província moçambicana de Nampula, provocando a morte de cinco cristãos, noticiou a Lusa na segunda-feira.

Na reivindicação, feita através dos canais de propaganda do grupo, refere-se que num dos ataques a uma aldeia "capturaram e mataram quatro cristãos a tiro" e que queimaram uma igreja. Noutro local assumiram que mataram um cristão e queimaram duas casas.

Em causa está crescente atividade insurgente, desde finais de setembro - cerca de 370 casas queimadas em diferentes aldeias em ataques anteriores -, no distrito de Memba, na fronteira com Cabo Delgado.