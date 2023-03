Moçambique. Ciclone Freddy provocou um morto e deixou rasto de destruição

As chuvas e ventos fortes nas províncias da Zambézia e Sofala provocaram ainda o corte no fornecimento de eletricidade, a destruição das vias e interrupção dos transportes aéreo, marítimo e terrestre.



A cidade de Quelimane e o distrito de Marromeu, na província de Sofala, no centro de Moçambique, não têm eletricidade, telecomunicações nem água canalizada.



O mesmo ciclone já tinha passado pelo continente africano há duas semanas. Entretanto perdeu força e é agora uma tempestade tropical que vai permanecer em Moçambique por mais três dias.