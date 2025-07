Moçambique com mais 48.000 casos de tuberculose em seis meses

"Moçambique continua a enfrentar uma elevada carga desta doença, muitas vezes associada ao VIH, afetando gravemente, principalmente, as populações mais vulneráveis", disse o secretário permanente do Ministério da Saúde (Misau), Ivan Manhiça, em Maputo.

O representante, que falava durante o evento conjunto do 4.º Simpósio em Saúde Global e 1.º Fórum da Iniciativa contra a Tuberculose, defendeu que a necessidade de redução dos 48.000 casos da doença no país, neste período, parte do envolvimento de "jovens cientistas, líderes locais e todos os setores da saúde e educação", entre outros.

Na ocasião, a responsável pelo Programa Nacional de Controlo da Tuberculose, Benedita José, estimou que a patologia afeta cerca de 361 pessoas por cada 100 mil habitantes em Moçambique: "com as estimativas reais, esperamos encontrar cerca de 121 mil casos de tuberculose por ano".

Para o Governo, o corte de financiamento internacional está entre as causas do aumento de casos em algumas províncias.

"Algumas áreas de saúde em algumas províncias começam a ter um aumento do número de casos, seguindo o ritmo antes de termos a interrupção do financiamento da USAID (...). Tivemos uma paragem na implementação das atividades a nível das comunidades, o que era uma das componentes que mais contribuía com os casos da tuberculose nas unidades sanitárias", concluiu a responsável.

O Governo norte-americano anunciou em 01 de julho o encerramento definitivo da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), fundada em 1961 com objetivo de prestar apoio humanitário internacional, com financiamentos significativos na área da saúde em Moçambique.

Em 30 de junho, as autoridades moçambicanas de saúde receberam dois milhões de doses da vacina contra a tuberculose (BCG), suficientes para seis meses, após um período de rutura, para administração em bebés até 23 meses.

Moçambique registou mais de 116 mil casos de tuberculose em 2023, contra 119 mil em 2022, continuando a doença a ser "um importante desafio de saúde pública", segundo informação anterior do Ministério da Saúde.

De acordo com a Associação de Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo (ADPP), uma organização não-governamental internacional, mais de 108 mil pessoas receberam tratamento contra tuberculose desde 2019 em 50 distritos das províncias de Zambézia, Sofala, Tete e em Nampula, no norte e centro de Moçambique.

Segundo a ONG, entre 2019 e 2024, do total dos 108.242 casos notificados e tratados no país, 10.547 eram crianças.