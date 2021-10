Moçambique. Comboio de transporte de carvão descarrilou e matou duas crianças

Um comboio de transporte de carvão descarrilou e matou duas crianças no norte de Moçambique. Sete ficaram feridas com gravidade. O comboio fazia a ligação entre as minas de Moatize e o porto de Nacala, quando 40 dos 120 vagões caíram de uma ponte na cidade de Cuamba, província do Niassa, atingindo crianças que tomavam banho num rio.