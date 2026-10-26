Moçambique confia no reforço da cooperação com reeleição de Lula

De acordo com um comunicado da Presidência da República, numa mensagem endereçada ao Presidente brasileiro em nome do Governo e do povo moçambicano e em seu próprio nome, o chefe do Estado apresentou as felicitações pela renovação do mandato presidencial, desejando a Lula sucessos no exercício das funções e contínua prosperidade ao povo brasileiro.

"O reforço das relações de amizade, cooperação e parceria entre Moçambique e o Brasil continuará a merecer a nossa melhor atenção, em benefício dos dois povos", afirmou o Presidente moçambicano, citado no comunicado.

As relações entre os dois países foram fortemente reforçadas no último ano, após a visita de Lula da Silva a Maputo.

Na mensagem de hoje, Daniel Chapo destacou os profundos laços históricos de amizade, solidariedade e cooperação que unem Moçambique e o Brasil, sublinhando a língua portuguesa e as afinidades culturais como importantes fatores de aproximação entre os dois povos.

"Os laços históricos que unem os nossos países, assentes numa herança linguística e cultural comum, constituem uma base sólida para aprofundarmos a cooperação em áreas de interesse mútuo", destacou.

Chapo manifestou igualmente a convicção de que a reeleição de Lula da Silva abrirá novas oportunidades para o aprofundamento e a diversificação das relações bilaterais.

"Estou convicto de que os nossos países continuarão a trabalhar em conjunto para fortalecer e diversificar os domínios de cooperação, em benefício de Moçambique e do Brasil", referiu.

O Presidente moçambicano reafirmou ainda o compromisso de Moçambique em fortalecer os vínculos de amizade e parceria existentes entre os dois países, sublinhando a importância da cooperação bilateral para a promoção do desenvolvimento e do bem-estar dos respetivos povos.

Lula venceu este domingo a segunda volta das eleições presidenciais no Brasil com 51,78% dos votos, contra 48,22% do senador de extrema-direita Flávio Bolsonaro, de acordo com os resultados oficiais, depois de escrutinados 99,98% dos votos.

É a primeira vez desde o fim da ditadura militar (1964-1985) que um candidato que ficou em segundo lugar na primeira volta consegue derrotar o adversário na segunda.

Na primeira volta, Bolsonaro foi o mais votado, com 47% dos votos, mais dois pontos percentuais do que o dirigente progressista, uma diferença correspondente a 2,2 milhões de votos.

Após serem conhecidos os resultados, o Presidente reeleito afirmou que a sua vitória representa uma "derrota da mentira e do negacionismo" e prometeu realizar "o melhor mandato que um Presidente alguma vez fez neste país".

Por seu lado, Bolsonaro afirmou ser "impossível reconhecer" a vitória de Lula e anunciou que irá pedir a anulação das eleições, questionando a decisão de um juiz de prolongar por duas horas o horário de votação a pedido do chefe de Estado.